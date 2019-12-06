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Son dakika: İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019
İZMİR MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ OPERASYONU

Son dakika haberine göre; merkezli 9 ilde 'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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