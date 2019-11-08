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Son dakika: Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve Şehzade Kurt gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
HDP'Lİ BELEDİYEYE TERÖR OPERASYONU!

Son dakika haberine göre; Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li Başkanı ve meclis üyesi Şehsade Kurt, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Yacan ve meclis üyesi Kurt'a yönelik "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Adı geçen iki şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında, Başkanlığı ve makam araçlarında da arama yapılmış, suç unsuru olabilecek materyallere el konulmuştur." ifadesi kullanıldı.

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