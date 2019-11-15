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Son dakika: HDP'li Suruç, Savur, Derik ve Mazıdağı belediye başkanları gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
HDP'Lİ 4 BELEDİYE BAŞKANINA TERÖRDEN GÖZALTI!

Gelen son dakika haberine göre Mardin'in , ve ilçelerinin 'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Bu haber ardından Şanlıurfa'da da sıcak bir gelişme yaşandı. Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Mardin'de terör soruşturması kapsamında , ve ilçelerinin 'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özaydın, Öncü ve Esmez ile bazı belediye çalışanlarının da aralarında yer aldığı 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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SURUÇ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Bu haber ardından Şanlıurfa'da da sıcak bir gelişme yaşandı. Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Çevik, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Suruç Belediyesi binası çevresinde önlem alan ve personeli binaya almayan polis ekipleri, içeride arama başlattı.

Çevik'in, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

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