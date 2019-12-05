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Sabah yazarı Mahmut Övür kaleme aldı: CHP ve İP’in Akdeniz siyaseti, nerede duracaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
CHP VE İP’İN AKDENİZ SİYASETİ, NEREDE DURACAKLAR

'nin, Doğu politikası için attığı kritik adımlar tüm dünyada yankı uyandırırken en son ile imzalanan anlaşma adeta şok etkisi yarattı. Çünkü Türkiye bölgede hakimiyetini ortaya koydu ve sınırları yeniden çizdi. Bu gelişmeler karşısında Rum tarafı ve başta olmak üzere , , ve arka planda adeta çıldırırken Türkiye'de muhalefet nerede duruyor? İşte sabah yazarı bu konuda çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Peki, içerideki ve ittifak ortakları İYİ Parti ve nerede duruyor? Tablo tıpkı 'deki gibi. Önümüzdeki hafta Türkiye-Libya arasındaki ikili anlaşma Meclis gündemine gelecek. HDP'nin ne yapacağı malum. Peki, CHP ve İP ne yapacak? O yalan propagandaları mı seslendirecek yoksa Barış Pınarı'nda olduğu gibi "İçimiz kan ağlayarak" deyip anlaşmalara destek mi olacak?." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan satır başları:

, Batı ittifakı içinde yer aldığı son 70 yılda ilk kez küresel devletlerle dişe diş bir mücadele yürütüyor. 'den 'e, Balkanlar'dan Afrika'ya küresel ve bölgesel devletlerin yarattığı haksızlıklara karşı çıkarak yeni bir siyasetin ipuçlarını veriyor.

DÜNYADA OLUP BİTENLERİ OKUYAMADIKLARI İÇİN ŞAŞKINLAR

"Dünya 5'ten büyüktür" çıkışı da, S-400 tercihi de, küresel terör ve göç meselesindeki ilkeli duruşu da bu siyasetin uzantısı. Bu da ABD derin aklını da ne yapacağını bilemediği için savrulan AB ülkelerini de çıldırtıyor. zirvesinde Macron'un hezeyanları bunu gösteriyor. Dünyada olup bitenleri okuyamadıkları için şaşkınlar.

MALUM KORO YİNE HAREKETE GEÇTİ

Aynı şeyi içerideki muhalefet partileriyle 'nun bazı Arap ülkelerinde de görüyoruz. Türkiye ne yapsa, içeride başta olmak üzere muhalefet, dışarıda da Suudiler, , , ve itiraz ediyor.
Şu tabloya bakın. En son Türkiye Akdeniz'de önemli bir hamle yapıp, ile iki anlaşma imzalayınca malum koro yine harekete geçti.

'nin tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyenlerle darbeci Hafter'in Tobruk Hükümeti'ne sahip çıkanlar karşı karşıya geldi. Bir tarafta Türkiye ve BM'nin tanıdığı Trablus Hükümeti, öte tarafta darbeci Hafter'i destekleyen , BAE, Mısır ve arka planda Fransa var.

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