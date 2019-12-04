Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den Türkiye-Libya anlaşmasına ilişkin flaş açıklama
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile imzalanan mutabakat hakkında konuştu. Dönmez, "Öncelikle iki ülkenin parlamentolarında bu anlaşmanın onaylanması gerekiyor, sonra da ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak. Bu anlaşma kapsamında bize tanınan yetki alanlarında diğer bölgelerde olduğu gibi ruhsat vereceğimiz kuruluşlarımız, petrol ve doğal gaz araması ve üretimine ilişkin çalışmalarını başlayacaklar." açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile imzalanan mutabakat hakkında konuştu.
Dönmez, "Öncelikle iki ülkenin parlamentolarında bu anlaşmanın onaylanması gerekiyor, sonra da ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak. Bu anlaşma kapsamında bize tanınan yetki alanlarında diğer bölgelerde olduğu gibi ruhsat vereceğimiz kuruluşlarımız, petrol ve doğal gaz araması ve üretimine ilişkin çalışmalarını başlayacaklar." dedi.
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