04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den Türkiye-Libya anlaşmasına ilişkin flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.12.2019
BAKAN DÖNMEZ'DEN LİBYA ANLAŞMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , ile imzalanan mutabakat hakkında konuştu. Dönmez, "Öncelikle iki ülkenin parlamentolarında bu anlaşmanın onaylanması gerekiyor, sonra da ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak. Bu anlaşma kapsamında bize tanınan yetki alanlarında diğer bölgelerde olduğu gibi ruhsat vereceğimiz kuruluşlarımız, ve araması ve üretimine ilişkin çalışmalarını başlayacaklar." açıklamasında bulundu.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , ile imzalanan mutabakat hakkında konuştu.

Dönmez, "Öncelikle iki ülkenin parlamentolarında bu anlaşmanın onaylanması gerekiyor, sonra da ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak. Bu anlaşma kapsamında bize tanınan yetki alanlarında diğer bölgelerde olduğu gibi ruhsat vereceğimiz kuruluşlarımız, ve araması ve üretimine ilişkin çalışmalarını başlayacaklar." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN