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Türkiye-Libya anlaşması Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'yi şikayet edecek...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI MİÇOTAKİS'İ ÇILDIRTTI!

Türkiye'nin Libya ile deniz yetki alanları konusunda imzaladığı mutabakat Yunanistan Başbakanı Kriakos 'i çılgına çevirdi. Miçotakis, Londra'da gerçekleşecek olan zirvesinde Türkiye'nin kınanmasını talep edecek.

Yunanistan Başbakanı Kriakos 3-4 Aralık'ta Londra'da gerçekleşecek kritik zirve sırasında 'dan Türkiye'ye kınama talebinde bulununacak.

Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı.

Haddini aşan Yunan Başbakan sözde provokasyonları cevapsız bırakmayacağını söyledi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan münhasır bölge anlaşması ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu? TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN "MÜNHASIR BÖLGE ANLAŞMASI" NE ANLAMA GELİYOR? TÜRKİYE HANGİ BÖLGELERDE SÖZ SAHİBİ OLDU?

NATO'YA ŞİKAYET EDECEK

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) de desteğini aldıklarını söyleyen Miçotakis Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediğini iddia ederek sürerek "NATO gibi bir ittifakın kenarda durup sessiz kalması mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

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