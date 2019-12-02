Türkiye-Libya anlaşması Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'yi şikayet edecek...

Türkiye'nin Libya ile deniz yetki alanları konusunda imzaladığı mutabakat Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis'i çılgına çevirdi. Miçotakis, Londra'da gerçekleşecek olan NATO zirvesinde Türkiye'nin kınanmasını talep edecek.

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis 3-4 Aralık'ta Londra'da gerçekleşecek kritik zirve sırasında NATO'dan Türkiye'ye kınama talebinde bulununacak.

Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı.



Haddini aşan Yunan Başbakan sözde provokasyonları cevapsız bırakmayacağını söyledi.

NATO'YA ŞİKAYET EDECEK



Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) de desteğini aldıklarını söyleyen Miçotakis Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediğini iddia ederek sürerek "NATO gibi bir ittifakın kenarda durup sessiz kalması mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

