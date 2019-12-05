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Sarallar operasyonunda 15 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019
SARALLAR OPERASYONUNDA FLAŞ GELİŞME!

Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlarla gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri 'ın aralarında da bulunduğu 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 15 şüpheli ise kararıyla serbest bırakıldı.

merkezli üç ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 'ın da aralarında olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki 'na sevk edildi.

SORGULARI TAMAMLANDI

Savcılıkça sorgusu yapılan 23 şüpheli tutuklama ve talepleriyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin sayı çokluğu nedeniyle üç ayrı nöbetçi mahkemeye bölünerek sorguları tamamlandı.

15 ŞÜPHELİ İSE ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sorgusu yapılan şüphelilerden aralarında Burhanettin Saral'ın da bulunduğu 8 şüphelinin "Örgüt kurma, yönetme", "Silahlı tehdit", "Yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi. Şüphelilerden 15'i ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı..

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