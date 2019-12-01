Libya ile imzalanan anlaşmayla ilgili Dışişleri Bakanlığından flaş açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin Yunanistan ve Mısır’ın açıklamalarıyla ilgili konuştu. Aksoy, “Anlaşma uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmıştır. İki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasının, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, "Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur." ifadesini kullandı.

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Dışişleri Sözcüsü Aksoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Libya'yla imzalanan anlaşma ile Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarımızın batıdaki sınırlarının bir bölümü belirlenmiştir. Bu, başta uluslararası hukuk içtihatlarını oluşturan mahkeme kararları olmak üzere, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri dahil, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşmadır.

Esasen, tüm taraflar Doğu Akdeniz'de en uzun anakara kıyısına sahip ülke olan Türkiye'nin kıyı projeksiyonunun adalarla kesilmeyeceğinin, iki anakara arasındaki ortay hattın ters tarafında kalan adaların karasuları dışında deniz yetki alanı yaratamayacağının ve deniz yetki alanları hesaplaması yapılırken kıyıların uzunluklarının ve yönlerinin hesaba katıldığının farkındadır. Nitekim, Türkiye bu anlaşmayı imzalamadan önce tarafları hakkaniyet çerçevesinde bir uzlaşı için görüşmelere çağırmıştır ve halen de görüşmelere hazırdır. Ancak, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayalı ve hakkaniyeti temel alan bu yaklaşımı karşısında görüşmelere başlamak yerine sadece tek taraflı adımlar atarak Türkiye'yi suçlamak tercihine gidilmiştir. Bu anlayışın altında örneğin Türkiye'nin anakarasının karşısında küçük bir ada olan Meis'e kendi yüzölçümünün 4 bin katı kadar deniz yetki alanı kazandırmaya çalışan maksimalist ve uzlaşmaz Yunan-Rum tezleri yatmaktadır. Bu anlayış, zamanında Mısır'a 40 bin kilometre kare alan kaybettirmiştir.

Libya'yla imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur."

TÜRKİYE İLE LİBYANIN ANLAŞMASI YUNANİSTAN VE MISIR'DA TEPKİYLE KARŞILANMIŞTI



Türkiye ile Libya arasında yapılan 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşmasının ardından Yunanistan ve Mısır iyice çileden çıktı. Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlandığı öğrenildi. Mısır ise anlaşmanın yasadışı olduğunu savundu.