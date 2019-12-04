NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz
Son dakika haberine göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'na YPG şartına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız" dedi.
Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, bunun için sınıra bakılmasının yeterli olacağını kaydeden Stoltenberg, "Türkiye DEAŞ'la mücadelemizde aşırı derecede önemli bir ülkeydi. DEAŞ'ın yenilmesi Türkiye'deki üsler kullanılmadan mümkün olamazdı" ifadelerini kullandı.
STOLTENBERG'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Trump ile görüşmesinin ardından Royal United Services Institute'de (RUSI) düzenlenen bir konferansta konuşan Stoltenberg, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamamasına ilişkin bir soruya, "Suriye'deki YPG'nin nasıl tanımlanması gerektiği konusunda müttefikler arasında görüş ayrılıkları var. Ancak halihazırda hem Baltık ülkelerini hem de tüm müttefikleri korumak için planlarımız ve güçlerimiz bulunuyor. Türkiye ile NATO arasındaki sorunların Londra'da çözüleceğine dair söz veremem. Fakat size söyleyeceğim; o konuda çalışıyoruz" dedi.
"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜM! ÇÖZÜM BULMAYI UMUYORUZ"
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu, Türkiye'nin bloke ettiği NATO askeri planlarına ilişkin çözüm bulmayı umduğunu söylemişti.
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