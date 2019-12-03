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Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanlık ofisinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, İNGİLTERE BAŞBAKANLIK OFİSİNDE

Başkan , Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı. Başkan Erdoğan daha sonra Boris Johnson'ın başbakanlık ofisine geldi.

Başkan , Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

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Başkan Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan ile Boris Johnson'ın başbakanlık ofisine geldi.

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