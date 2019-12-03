Son dakika: Putin'den flaş NATO açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesinin kendileri için ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, "NATO'nun son yıllardaki basmakalıp düşünce şekli, hızla değişen dünyada etkin kararlar almak için iyi bir araç değil." açıklamasında bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasının kalkınmasına yönelik Soçi kentinde gerçekleştirilen toplantıda, Rusya-NATO ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.
NATO'nun Sovyetler Birliği'ne karşı kurulduğunu anımsatan Putin, "Bugün artık Sovyetler Birliği yok, ancak NATO hem varlığının sürdürüyor hem gelişiyor." ifadesini kullandı.
Putin, kurulduğunda 12 üyeden oluşan NATO'nun bugün 29 üyeden oluştuğuna dikkati çekerek, "NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamaları, tüm dünyadaki savunma harcamalarının yüzde 70'ine tekabül ediyor. NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi, Rusya için ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaktadır." diye konuştu.
NATO'nun "çağın gerisinde" kaldığını savunan Putin, şöyle konuştu:
"NATO'nun son yıllardaki basmakalıp düşünce şekli, hızla değişen, modern dünyada etkin kararlar almak için iyi bir araç değil. NATO ile terörle mücadele, silah kontrolü ve yerel silahlı çatışmalar gibi konular dahil çeşitli iş birlikleri yapmaya yönelik arzumuzu çok defa dile getirdik fakat Rusya'nın çıkarlarına karşı hareket ettikleri için 2008'den sonra iş birliğimiz aşamalı şekilde durdu."
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