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Trump ve Macron'dan NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
MACRON'UN S-400 HAZIMSIZLIĞI

Başkanı ve Macron ortak açıklamalarda bulundu. "'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleriyle ilgili açıklama yapan Macron, "Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama bunların arkasındayım. ABD onlarca yıldır çok fazla yatırım yapıyor. bu konuda aynı fikirdeyim. Daha güçlü bir NATO'dan yanayım." dedi. " ile pek çok konuda işbirliğimiz var. Liderlerin söylediklerine saygı gösteriyorum." diye konuşan Macron, "Hem NATO üyesi olup hem S-400 almak nasıl mümkün oluyor? Bu teknik olarak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Başkanı ve Emmanuel Macron ortak açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Fransa'dan ürün alımı konusu üzerinde çalışıyoruz.

Amerikan şirketleri var, teknoloji şirketleri var. Benim için farketmiyor çünkü bunlar Amerikan şirketleri. Biz Amerikan şirketlerine vergi ödetmek istiyoruz. Biz şaraba vergi ödetmek istiyoruz.

'de yakalanan çok sayıda terörist var. Çoğu Avrupa'dan. Cumhurbaşkanıyla konuşamadım daha siz teröristleri geri istiyor musunuz?

Burada bir numaralı önceliğimiz 'ın sonunu getirmek.

Hala o bölgede savaşçılarımız var.

Trump ve Macron'dan NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalar TRUMP VE MACRON'DAN NATO ZİRVESİ ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

DEAŞ'a karşı mücadelemizi tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum.

Bu teröristlerden kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum.

Yine DEAŞ'ın başka bir bölümünü yok ettik. Biz petrolü kendi güvencemiz altına aldık o yüzden petrolü kullanamayacaklar. Şimdi bu katkıların nereden geldiğini liste halinde tutuyoruz. Çok varlıklı olan insanlar da var katkıda bulunanlardan.

Çok iyi bilgiye sahibiz. Çok şey oluyor çok şey gerçekleşiyor. Fransa da çok yardımcı oldu.

Hiç adil olmayan bir ticaret sistemimiz var. Yılda 150 milyon dolar kayıp yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkimiz var. Askerlerimizi geri çektik ve petrol bizim elimizde. Ancak ile çok iyi ilişkimiz var.

Türkiye ile yaptırım konusunu görüşüyoruz. Türkiye bizim Patriot sistemimizi istiyordu fakat izin vermiyordu. bunu kullanıyor ancak Türkiye'ye bunu satmamışlar. Durumun iki yönü de var.

Macron'un açıklamalarından satır başları;

Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama bunların arkasındayım. ABD onlarca yıldır çok fazla yatırım yapıyor. bu konuda aynı fikirdeyim. Daha güçlü bir NATO'dan yanayım.

Şu an bir hareket halinde olduğumuz için bunları daha önce dile getirmiştik. Dijital vergi konusu bunlardan birisi. Kökenleri ne olursa olsun bunlar yarış halinde.

Bizim Türkiye ile çok işbirliğimiz oluyor... Bizim Türkiye tarafından netlik kazanmamız gerekiyor. Şu an iki açıklama var. Tam olarak bu müttefiğin bir parçası olup nasıl S-400 alıyorsunuz?

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