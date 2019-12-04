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TBMM'de şov peşinde koşan Veli Ağbaba, Selahattin Demirtaş'ı ziyarete koştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
VELİ AĞBABA’DAN BÜYÜK ÇELİŞKİ! DEMİRTAŞ'I ZİYARETE KOŞTU

TBMM'de“Teröristlerin ağzıyla konuşanın Allah belasını versin” diyerek şov yapan CHP’li , Suriye’de etkisiz hale getirilen PYD’li terörist Özge Aydın’ı TBMM’de ağırladığının ortaya çıkmasından sonra bir skandala daha imza attı. Ağbaba, 6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutuklu bulunan 'ı ziyarete gitti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Özge Aydın'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturduğu ortaya çıkmış, konuyla ilgili Ağbaba'ya tepki yağmıştı.

BU KEZ DE SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ZİYARETE KOŞTU

Meclis'te "Teröristlerin ağzıyla konuşanın Allah belasını versin" diyerek şov yapan Veli Ağbaba, büyük bir çelişkiye daha imza attı. Ağbaba, 6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutuklu bulunan 'ı ziyarete gitti.

TBMM'de şov peşinde koşan Veli Ağbaba, Selahattin Demirtaş'ı ziyarete koştu TBMM'DE ŞOV PEŞİNDE KOŞAN VELİ AĞBABA, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ZİYARETE KOŞTU

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