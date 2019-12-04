TBMM'de şov peşinde koşan Veli Ağbaba, Selahattin Demirtaş'ı ziyarete koştu
TBMM'de“Teröristlerin ağzıyla konuşanın Allah belasını versin” diyerek şov yapan CHP’li Veli Ağbaba, Suriye’de etkisiz hale getirilen PYD’li terörist Özge Aydın’ı TBMM’de ağırladığının ortaya çıkmasından sonra bir skandala daha imza attı. Ağbaba, 6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gitti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Özge Aydın'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturduğu ortaya çıkmış, konuyla ilgili Ağbaba'ya tepki yağmıştı.
BU KEZ DE SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ZİYARETE KOŞTU
Meclis'te "Teröristlerin ağzıyla konuşanın Allah belasını versin" diyerek şov yapan Veli Ağbaba, büyük bir çelişkiye daha imza attı. Ağbaba, 6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gitti.
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