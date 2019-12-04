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Ceren Özdemir'in katil zanlısının daha önce de bir çocuğu öldürüp firar ettiği ortaya çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
CEREN ÖZDEMİR'İN KATİL ZANLISI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 'in katil zanlısı Özgür A.'nın daha önce de bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan Özgür A.’nın uyuşturucu kullanmak ve sokak ticareti yapmaktan da 1 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi. Cezasını çektikten sonra beraat eden katil zanlısı Özgür A., daha sonra da bir kişiyi yaralayarak tekrardan cezaevine gönderildi. Açık cezaevine sevk edilen A.'nın, çarşı izninde firar ettiği belirtildi.

Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı.

Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A.'nın yıllar önce bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısının daha önce de bir çocuğu öldürüp firar ettiği ortaya çıktı! CEREN ÖZDEMİR'İN KATİL ZANLISININ DAHA ÖNCE DE BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP FİRAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

Poliste 12 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A.'nın aralık ayının başında kapalı cezaevinden açık cezaevi kısmına geçtiği, 1 Aralık tarihinde çarşı izninde geri dönmeyerek firar ettiği anlaşıldı.

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