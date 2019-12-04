Ceren Özdemir'in katil zanlısının daha önce de bir çocuğu öldürüp firar ettiği ortaya çıktı!
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın daha önce de bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan Özgür A.’nın uyuşturucu kullanmak ve sokak ticareti yapmaktan da 1 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi. Cezasını çektikten sonra beraat eden katil zanlısı Özgür A., daha sonra da bir kişiyi yaralayarak tekrardan cezaevine gönderildi. Açık cezaevine sevk edilen A.'nın, çarşı izninde firar ettiği belirtildi.
Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı.
Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A.'nın yıllar önce bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.
Poliste 12 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A.'nın aralık ayının başında kapalı cezaevinden açık cezaevi kısmına geçtiği, 1 Aralık tarihinde çarşı izninde geri dönmeyerek firar ettiği anlaşıldı.
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