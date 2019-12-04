Ceren Özdemir katili kim? Ceren Özdemir katili hakkında şok gerçek! 14 yıl önce…

Ceren Özdemir katili kim? Ordu’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan Ceren Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Ceren Özdemir katili yakalandı. Uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olan Özgür A. suçunu itiraf etti. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Özgür A’nın cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Ceren Özdemir katili yakalandı. Üniversite öğrencisi genç Ceren evinin önünde vahşice öldürülmüştü. Dün geceden beri yapılan çalışmaların ardından Ceren Özdemir katili yakalandı. Ceren Özdemir katili kim? Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yakalanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği bildirildi. Katil hakkında şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Ceren Özdemir'in katilinin 14 yıl önce de bir çocuğu öldürdüğü öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ!

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Salı günü Altınordu ilçesinde, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde, öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahsın, Altınordu ilçesi otogar civarında güvenlik güçlerince suç aletiyle birlikte yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ö.A. isimli şüphelinin, yakalanma esnasında emniyet görevlilerine mukavemette bulunarak, 2 polis memurunu hafif şekilde yaraladığı, gözaltına alınan zanlının yapılan sorgulamada da suçunu itiraf ettiği kaydedildi.

Şüpheli Ö.A'nın 01 Aralık 2019'da cezaevinden firar ettiği ve arandığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, olayla ilgili tahkikatın, çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.