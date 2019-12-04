Ceren Özdemir katili kim? Ceren Özdemir katili hakkında şok gerçek! 14 yıl önce…
Ceren Özdemir katili kim? Ordu’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan Ceren Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Ceren Özdemir katili yakalandı. Uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olan Özgür A. suçunu itiraf etti. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Özgür A’nın cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Ceren Özdemir katili yakalandı. Üniversite öğrencisi genç Ceren evinin önünde vahşice öldürülmüştü. Dün geceden beri yapılan çalışmaların ardından Ceren Özdemir katili yakalandı. Ceren Özdemir katili kim? Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yakalanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği bildirildi. Katil hakkında şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Ceren Özdemir'in katilinin 14 yıl önce de bir çocuğu öldürdüğü öğrenildi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ!
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Salı günü Altınordu ilçesinde, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde, öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahsın, Altınordu ilçesi otogar civarında güvenlik güçlerince suç aletiyle birlikte yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, Ö.A. isimli şüphelinin, yakalanma esnasında emniyet görevlilerine mukavemette bulunarak, 2 polis memurunu hafif şekilde yaraladığı, gözaltına alınan zanlının yapılan sorgulamada da suçunu itiraf ettiği kaydedildi.
Şüpheli Ö.A'nın 01 Aralık 2019'da cezaevinden firar ettiği ve arandığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, olayla ilgili tahkikatın, çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.
CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ
Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.
Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte kayıp dağcıların son görüntüleri
- AK Parti'den flaş NATO Zirvesi açıklaması
- Emine Erdoğan'dan İngiltere'de önemli ziyaret
- Sürücüler dikkat! 928 araç sürücüsüne 'çakar' cezası!
- Başkan Erdoğan, Sanchez ile görüştü
- Bahçeli'den flaş hamle: Beklemeye aldık
- Ceren Özdemir'in katil zanlısının yakalandığı an
- 'Rabia Naz' Komisyonu toplandı
- Erdoğan ile Miçotakis arasında önemli görüşme
- Af ile ilgili neler yaşandı? İşte son durum...
- Ceren Özdemir katili kim? Ceren Özdemir katili hakkında şok gerçek! 14 yıl önce…
- Son dakika: NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı
- Son dakika: Ceren Özdemir’in son anları kameraya böyle yansıdı
- Eski HDP'li vekil Mizgin Irgat'a PKK propagandasından hapis cezası
- Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den Türkiye-Libya anlaşmasına ilişkin flaş açıklama
- Trump-Macron görüşmesine damga vuran diyalog
- MSB: PKK-YPG 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı
- Son dakika: Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaştı
- Otomobil alacaklar dikkat! 2019 yıl sonu kampanyaları...
- Fransa'yı bekleyen büyük tehlike! Sokaklar karışacak...
- İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Minibüs alev alev yandı
- Son dakika: Vakıfbank'tan Hazine'ye hisse devri hakkında açıklama