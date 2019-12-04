Ceren Özdemir neden öldü? Ceren Özdemir’i kim öldürdü? Cinayette korkunç detay!

Ceren Özdemir neden öldü? Ordu’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen genç üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i kim öldürdü? Ceren’in katil zanlısı yakalandı ve suçunu itiraf etti. Cinayette kahreden bir detay ortaya çıktı. Yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Daha önce 2005 yılında da bir çocuğu öldüren caninin cezaevi firarisi olduğu belirtildi.

Ceren Özdemir'i kim öldürdü? Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir dün akşam saatlerinde evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından Ceren Özdemir neden öldü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ceren Özdemir cinayetinin detayları da belli olmaya başladı. Genç Ceren'i katleden caninin kısa süre önce cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

ADETA SUÇ MAKİNESİ!

Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı.

Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A.'nın yıllar önce bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

Poliste 12 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A.'nın aralık ayının başında kapalı cezaevinden açık cezaevi kısmına geçtiği, 1 Aralık tarihinde çarşı izninde geri dönmeyerek firar ettiği anlaşıldı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Katil suçunu itiraf etti. Zanlının 12 suç kaydı var" dedi.

Bir gazetecinin katilin akli dengesi yerinde mi sorusuna cevap veren Yavuz, "Şu aşamada bu tür konuların konuşulmasının sürece katkısı yok ve son durumu nedir buna sağlık kuruluşları karar verecek. 12 civarında suç kaydı var. Bu da bize ceza ehliyetinin olduğunu gösteriyor" yorumunu yaptı.

ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Salı günü Altınordu ilçesinde, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde, öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahsın, Altınordu ilçesi otogar civarında güvenlik güçlerince suç aletiyle birlikte yakalandığı belirtildi.

14 YIL ÖNCE DE BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRMÜŞ

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

Yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.