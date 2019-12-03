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YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı! TSK anında karşılık verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
YPG'Lİ TERÖRİSTLER YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI! TSK ANINDA KARŞILIK VERDİ

Terör örgütü /PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği havan saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı. , teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi.

/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Teröristler, yuvalandıkları Tel Rıfat'tan, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Azez ilçe merkezini 6 havan mermisi ile hedef aldı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 4'ü ağır 12 sivil yaralandı.



TSK TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİNİ BOMBARDIMANA TUTTU

, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Rusya, Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkartmayı taahhüt etmişti.

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