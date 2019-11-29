PKK/YPG El Bab'da tarlada çalışan sivillere saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamına kasteden PKK/YPG’li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab’da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı." açıklamasında bulundu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

"Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamına kasteden PKK/YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı."