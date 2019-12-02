YPG-PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği bir sığınmacı kampını yaktı. YPG/PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Deyrizor kırsalında Cizre Elbuhamit köyünün yakınında 200 ailenin kaldığı kampı ateşe verdi.
Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçladığı öğrenilen YPG/PKK'nın yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.
Söz konusu kampta Deyrizor'un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçanlar barınıyordu. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı.
YPG/PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması
- İşte Türkiye'nin NATO'ya katkıları...
- Başkan Erdoğan hepsiyle tek tek ilgilendi!
- Öğretmen adaylarına ücretsiz formasyon müjdesi!
- FETÖ'nün bir sapkınlığı daha ortaya çıktı
- Tarih belli oldu! Putin Türkiye'ye geliyor
- Babacan ve Davutoğlu önce "eser"lerini göstersinler
- Bakanlıktan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
- Hac kontenjanıyla ilgili flaş açıklama
- İşte Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan video
Daha Fazla Gör
- MSB paylaştı! İşte NATO'nun kuruluşu ve Türkiye'nin NATO'ya katkıları...
- Milli Muharip Uçak için tarih belli oldu! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu
- Milli Savunma Bakanlığından İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
- ''Türkiye'de can ve mal güvenliği yok'' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan video!
- Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Türkiye "Akdeniz oyunu"nu böyle bozdu
- Türkiye büyümede Almanya, İtalya ve Norveç'i solladı
- MHP’den Devlet Bahçeli’yi hedef alan yorumlara sert çıkış!
- İYİ Parti'den istifa haberi
- Casusluk Airbus'ta 16 kişiyi işinden etti
- Şehit aileleri ve gazilerden CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
- FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 şüpheli tutuklandı!
- Türkiye-Libya anlaşması Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'yi şikayet edecek...