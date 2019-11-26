YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı! Resulayn'da bombalı saldırı
Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG bomba yüklü araçla yine sivilleri hedef aldı. Saldırıda 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karışısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araç infilak ettirildi. Saldırıda 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda savaş alanına dönen bölgede 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
DURUMU AĞIR OLAN YARALILAR CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
Saldırı sonrası bölgeye Türkiye'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ise sivil halk tarafından sınır kapısına getirilerek burada bekleyen ambulanslara teslim edildi. Durumu ağır olan yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Saldırının ardından hem sınır hattında hem de Resulayn ilçe merkezindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı." ifadelerine yer verildi.
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