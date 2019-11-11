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YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı! Kamışlı'da bombalı saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
YPG'Lİ TERÖRİSTLER YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI! KAMIŞLI'DA BOMBALI SALDIRI

’nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

'nin kuzeyinde terör örgütü /PKK işgalindeki Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

BİNALAR DA ZARAR GÖRDÜ

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Kamışlı'da eş zamanlı 3 ayrı meydana geldi.

Biri motosiklet üç bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Pazar yerindeki patlamalarda çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü.

Kamışlı 2013'ten bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Son dakika: Kamışlı'da bombalı saldırı SON DAKİKA: KAMIŞLI'DA BOMBALI SALDIRI

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