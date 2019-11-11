YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı! Kamışlı'da bombalı saldırı

Suriye’nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

BİNALAR DA ZARAR GÖRDÜ

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Kamışlı'da eş zamanlı 3 ayrı patlama meydana geldi.

Biri motosiklet üç bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Pazar yerindeki patlamalarda çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü.

Kamışlı 2013'ten bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.