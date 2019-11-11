YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı! Kamışlı'da bombalı saldırı
Suriye’nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
BİNALAR DA ZARAR GÖRDÜ
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Kamışlı'da eş zamanlı 3 ayrı patlama meydana geldi.
Biri motosiklet üç bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Pazar yerindeki patlamalarda çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü.
Kamışlı 2013'ten bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.
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