Çorum, Kırşehir, Nevşehir yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Çorum, Kırşehir, Nevşehir kar tatili var mı?

Çorum Kırşehir Nevşehir yarın okullar tatil mi? İç Anadolu bölgesinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 4 Aralık Çarşamba Çorum Kırşehir Nevşehir kar tatili var mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan kar yağışı uyarılarının ardından vatandaşlar Çorum, Kırşehir, Nevşehir kar tatili var mı sorularına illerde yaşayan vatandaşlar yanıt arıyor. İşte, kar tatiline ilişkin son dakika açıklamalar…

4 Aralık Çarşamba Çorum Kırşehir Nevşehir yarın okullar tatil mi? Çorum Kırşehir Nevşehir kar tatili var mı? Soğuk ve kar yağışı yurtta etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre; Trakya ve İç Anadolu bölgesinde kar yağışı bu gece ve yarın etkisini gösterecek. Öğrenciler ve veliler Çorum Kırşehir Nevşehir kar tatili hakkında araştırma yapıyor. Peki, Çorum Kırşehir Nevşehir 4 Aralık yarın okullar tatil mi? İşte detaylar..

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