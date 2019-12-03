4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte Valilik MEB açıklamaları…

4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Yurtta etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde ulaşımda ve eğitimde aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre, yurdun batı kesimlerinde ve İç Anadolu’da bu akşam kar yağışı bekleniyor. Doğu illerinde ise kar yağışı devam ediyor. Peki, 4 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? İşte Valilik MEB açıklamaları…

Kar tatili olan iller 4 Aralık Çarşamba günü için sorgulanıyor. 4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatiline ilişkin Valilik MEB açıklamaları il il sorgulanıyor. Binlerce öğrenci ve veli yarın hangi illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yurdun doğu kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı devam ederken, Balkanlardan gelen soğuk hava ve kar yağışı batı illerinde de etkili olacak. Trakya bölgesinde ve İç Anadolu'da bu akşam yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki, 4 Aralık yarın okullar tatil mi? Haberimizden kar tatili ilan edilen illeri öğrenebilirsiniz.

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Henüz herhangi bir ilden kar tatili haberi gelmedi. İlerleyen saatlerde Valilik veya MEB açıklamaları yapıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.

YURTTA HAVA DURUMU

4 Aralık çarşamba günü kar yağışının etkili olacağı iller listesinde Bolu, Karabük, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Çorum, Kastamonu, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ağrı illeri bulunuyor. Kar yağışı bazı illerde yağmurla birlikte sulu kar şeklinde görülecek. Kütahya, Bayburt, Gümüşhane'de ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Ankara bu kış mevsiminin ilk kar yağışını yarın alacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, başkente ilişkin şu bilgileri verdi:

Şehir merkezinde yeterli soğuma sağlanamayacağı için yerde tutmayabilir veya karla karışık yağmur şeklinde olur. Tahminimce 1000 metre rakım üzeri yerlerde kar yağacak ve örtüde yapacaktır.

DOĞU'DA KAR

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde kar yağışının durmasından sonra bölge, soğuk havanın etkisine girdi. Yapılan ölçümlere göre gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ile Kars'ta ölçüldü. Bölgede diğer illerde ölçülen en düşük hava sıcaklığının ise sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 11, Ardahan'da 10, Erzincan'da 4, Muş ve Iğdır'da 2 derece olduğu belirlendi.

Bu arada kar yağışının ardından Erzincan'da yolu kapanan 129 köyden 60'ının açıldığı belirtilirken, Erzurum'da 181 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

TRAKYA, KOCAELİ VE SAKARYA'DA KAR

Bölge genelinde bu akşam yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, gece ve yarın, Trakya, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Ayrıca, hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.