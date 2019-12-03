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4 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Ankara kar tatili…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019
4 ARALIK ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Ankara okullar tatil mi? Ankara kar tatili için öğrenciler ve veliler araştırma yapmaya başladı. Ankara Valiliği MEB açıklaması merak ediliyor. Ankara okul tatili için haberler yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, Ankara’da bu kış mevsiminin ilk karının yağacağı açıklandı. Bu gece ve yarından itibaren Ankara’da yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, 4 Aralık Ankara’da okullar tatil mi? İşte yanıtı…

4 Aralık Çarşamba Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara okullar tatil mi sorusu internet üzerinde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ankaralı vatandaşlar, Ankara Valiliği MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Ankara'da bu gece ve yarın yoğun şekilde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı nedeniyle öğrenciler Ankara kar tatili haberlerini sorguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılarda, Ankara'ya kış sezonunun ilk karının düşeceği belirtildi. Buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşlara uyarı yapıldı. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? İşte cevabı!

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