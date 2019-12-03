4 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Ankara kar tatili…
Ankara’da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Ankara okullar tatil mi? Ankara kar tatili için öğrenciler ve veliler araştırma yapmaya başladı. Ankara Valiliği MEB açıklaması merak ediliyor. Ankara okul tatili için haberler yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, Ankara’da bu kış mevsiminin ilk karının yağacağı açıklandı. Bu gece ve yarından itibaren Ankara’da yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, 4 Aralık Ankara’da okullar tatil mi? İşte yanıtı…
4 Aralık Çarşamba Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara okullar tatil mi sorusu internet üzerinde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ankaralı vatandaşlar, Ankara Valiliği MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Ankara'da bu gece ve yarın yoğun şekilde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı nedeniyle öğrenciler Ankara kar tatili haberlerini sorguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılarda, Ankara'ya kış sezonunun ilk karının düşeceği belirtildi. Buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşlara uyarı yapıldı. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? İşte cevabı!
Haberin devamı için tıklayınız...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erzurum’da yarın okullar tatil mi? Erzurum kar tatili...
- Akılalmaz dolandırıcılık! Panik yaptı servetinden oldu
- Sokak ortasında darp edilen kadın, kocasının evine geri döndü
- Tarihi hamle panikletti! Libya'ya süre verdiler...
- Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar 7 yıl 6 ay hapis cezası
- 4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Dehşet! "Şeytanı yakıyorum" dedi ve...
- Askeri araç devrildi! Ekipler alarmda
- Londra'da 4'lü zirve başladı
- Başkan Erdoğan'ın avukatı o iddaları çürüttü
- 4 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Ankara kar tatili…
- 4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Erzurum kar tatili var mı?
- 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...
- Son dakika: Putin'den flaş NATO açıklaması
- İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Türkiye ile Libya'nın tarihi 'Akdeniz' anlaşması Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ı panikletti
- Bakan Selçuk müjdeyi verdi ve engelli atamalarında tarihi açıkladı
- Başkan Erdoğan'a Londra'da coşkulu karşılama
- Macron’un sözleri fitili ateşledi, Erdoğan sert yanıt verdi! NATO'nun varlığı neden tartışılıyor?
- Sürücüler neden kış lastiği takmalı? Kaç derecede kış lastiği takılmalı? Kış lastiği ile yaz lastiği arasındaki farklar neler?
- Son dakika: Trump'tan Macron'a flaş NATO yanıtı