Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama, "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir." denildi.

İçişleri Bakanlığı Almanya vatandaşı 5 teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.

SINIR DIŞI EDİLEN TERÖRİST SAYISI 26 OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "3 haftada 7 farklı uyruktan 21 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmişti. Son rakamla birlikte bu sayı 26 oldu." ifadeleri kullanıldı.