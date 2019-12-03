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Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
ALMAN VATANDAŞI 5 TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama, " vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir." denildi.

vatandaşı 5 teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.

SINIR DIŞI EDİLEN TERÖRİST SAYISI 26 OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "3 haftada 7 farklı uyruktan 21 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmişti. Son rakamla birlikte bu sayı 26 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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