Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama, "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir." denildi.
İçişleri Bakanlığı Almanya vatandaşı 5 teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.
SINIR DIŞI EDİLEN TERÖRİST SAYISI 26 OLDU
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "3 haftada 7 farklı uyruktan 21 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmişti. Son rakamla birlikte bu sayı 26 oldu." ifadeleri kullanıldı.
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