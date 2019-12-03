Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.
NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü kutlaması dolayısıyla Londra'da hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen resepsiyona katılmak üzere Buckingham Sarayı'na geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN HEYETLER ONURUNA VERİLEN RESEPSİYONA KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye katılmasının ardından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.
Başkan Erdoğan'a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Akılalmaz dolandırıcılık! Panik yaptı servetinden oldu
- Londra'da 4'lü zirve sona erdi! Dünyanın gözü bu toplantıda
- Başkan Erdoğan'ın avukatı o iddaları çürüttü
- Tarihi hamle panikletti! Libya'ya süre verdiler...
- Londra'daki Dörtlü Zirve'den ilk kareler...
- Çorum, Kırşehir, Nevşehir yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Çorum, Kırşehir, Nevşehir kar tatili var mı?
- Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar 7 yıl 6 ay hapis cezası
- 4 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi?
- 4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Erzurum’da yarın okullar tatil mi? Erzurum kar tatili...
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 150. bölüm izle! – ATV
- 4 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Ankara kar tatili…
- 4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Erzurum kar tatili var mı?
- 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...
- Son dakika: Putin'den flaş NATO açıklaması
- İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Türkiye ile Libya'nın tarihi 'Akdeniz' anlaşması Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ı panikletti
- Bakan Selçuk müjdeyi verdi ve engelli atamalarında tarihi açıkladı
- Başkan Erdoğan'a Londra'da coşkulu karşılama
- Macron’un sözleri fitili ateşledi, Erdoğan sert yanıt verdi! NATO'nun varlığı neden tartışılıyor?
- Sürücüler neden kış lastiği takmalı? Kaç derecede kış lastiği takılmalı? Kış lastiği ile yaz lastiği arasındaki farklar neler?