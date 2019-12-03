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Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN BUCKİNGHAM SARAYI'NDA

Başkan , İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından 'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü kutlaması dolayısıyla Londra'da hareketli saatler yaşanıyor. Başkan , İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen resepsiyona katılmak üzere 'na geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN HEYETLER ONURUNA VERİLEN RESEPSİYONA KATILDI


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye katılmasının ardından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Londra'da 4'lü zirve sona erdi! Dünyanın gözü bu toplantıda LONDRA'DA 4'LÜ ZİRVE SONA ERDİ! DÜNYANIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA


Başkan Erdoğan'a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

Londra'daki Dörtlü Zirve'den ilk kareler... LONDRA'DAKİ DÖRTLÜ ZİRVE'DEN İLK KARELER...

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