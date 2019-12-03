Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Erzurum kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 03.12.2019
Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Erzurum kar tatili açıklaması öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Erzurum Valiliği ve MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ulaşımda sorunlar yaşanırken öğrenciler de büyük zorluk yaşıyor. Bu nedenle kar tatili olup olmadığı birçok ilde araştırılıyor. Peki, Erzurum’da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…
4 Aralık Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Erzurum kar tatili var mı? İlde yaşayan binlerce öğrenci bu sorunun yanıtını arıyor. Erzurum Valiliği ve MEB açıklamaları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin doğu kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitimde aksamalar yaşanabiliyor. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar Erzurum kar tatili var mı açıklamasına yanıt arıyor. İşte, Erzurum'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı…
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