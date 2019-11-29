Cumhurbaşkanlığından, Macron'un skandal açıklamalarına sert tepki
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiği sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, başlangıcından bu yana NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu ve ittifak içerisinde hayati bir rol oynadığını belirterek, "İttifak içerisindeki görevlerini yerine getirmeye devam eden güvenilir bir üye olarak NATO'nun etkinliğini ve geçerliliğini iyileştirmenin yollarını aramaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiği sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Transatlantik ittifakın gücü ve etkinliğinin, üye devletlerin kolektif güvenliği ve selameti açısından önemli unsurlar olduğunu belirten Altun, "NATO'da da diğer bütün uluslararası örgütlerde olduğu gibi zaman içerisinde reform ve revizyon ihtiyacı oluşmuştur. Bu sürece rehberlik etmek de NATO üyelerinin sorumluluğundadır." değerlendirmesini yaptı.
"ORTAK ÇIKARLARI VE GÜVENLİĞİ GÖZETMESİ GEREKMEKTEDİR"
Türkiye'nin başlangıcından bu yana NATO'nun önemli bir üyesi olduğu ve ittifak içerisinde hayati bir rol oynadığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"İttifak içerisindeki görevlerini yerine getirmeye devam eden güvenilir bir üye olarak NATO'nun etkinliğini ve geçerliliğini iyileştirmenin yollarını aramaya devam edeceğiz. Bütün liderler zirvesi programlarında önerilerimizi sunmakta ve diğer üye devletlere, Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini anlamaları için çağrı yapmaktayız. Sorumluluk sahibi her bir üye devletin ve liderin kendi reform önerisini dile getirmesi ve bunu yaparken bütün üye devletleri ilgilendiren ortak çıkarları ve güvenliği gözetmesi gerekmektedir.
"DIŞ POLİTİKA SORUNLARI, YANLIŞ SEÇİMLERİ..."
Bu örgütü, günümüzün güvenlik sorunlarına müdahale eden bir yapıya dönüştürebiliriz. Hep birlikte hareket edersek, NATO daha geçerli ve etkili olabilir. Bir ülkenin kendi dış politika sorunları, yanlış seçimleri, stratejik geçerliliğinin giderek azalması ve iç hesapları nedeniyle ittifakı suçlaması NATO'ya haksızlıktır. Bu aynı zamanda, Fransız halkına da büyük haksızlık olur."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "A Sınıfı Ayrımcılık" skandalına tepki yağıyor
- "5 Yunan polisi beni 2 saat dövdü"
- Organize suç örgütüne kritik operasyon!
- Erdoğan imzayı attı, tüm tezgahlar bozuldu!
- Meclis'te gerilim! "Kılıçdaroğlu özür dilemeli"
- Erdoğan'dan o provokasyona sert tepki tepki
- Ceren Damar Şenel davasında müebbet istendi
- Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Cumhurbaşkanlığından "Yatırım Ofisi" açıklaması
- Türkiye’den Macron’un sözlerine sert yanıt
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kritik "tapu" açıklaması
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Yatırım Ofisi" açıklaması
- Doğalgaz faturasını düşürme yolları neler? Bu önlem doğalgazda yüzde 60 tasarruf sağlıyor…
- Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi! Yerli ve milli Wattozz T61 görücüye çıktı
- Türkiye’den Macron’un küstah sözlerine sert yanıt
- Başkan Erdoğan'dan Alevilere provokasyona çok sert tepki tepki
- Meclis'te CHP ile AK Parti arasında gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu özür dilemeli”
- Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütüne kritik operasyon!
- Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği Yusufi: 5 Yunan polisi beni 2 saat dövdü!
- Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?
- 29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!
- Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölüm! - ATV