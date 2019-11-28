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Türkiye rest çekmişti! Emmanuel Macron'dan küstah açıklamalar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
TÜRKİYE REST ÇEKMİŞTİ! MACRON'DAN KÜSTAH AÇIKLAMALAR

, terör örgütü YPG konusunda ülkelerinin ikiyüzlü tutumuna tepki göstermişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , "Türkiye bir taraftan Suriye'de oldubittiye getirip harekat düzenleyip diğer taraftan NATO'dan dayanışma bekleyemez" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , 'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu temizlemek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili skandal ifadelerine yenisini ekledi.

"TÜRKİYE NATO MÜTTEFİKLERİNDEN DAYANIŞMA BEKLEMEMELİ"

Macron, "Türkiye hem Suriye'de operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli" dedi.

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ÇAVUŞOĞLU NATO'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" diye konuşmuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN NATO AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye- ilişkilerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılma arzusunu vurgulayan Kalın, "Müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı." ifadesini kullandı.

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