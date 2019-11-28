Türkiye rest çekmişti! Emmanuel Macron'dan küstah açıklamalar

Türkiye, terör örgütü YPG konusunda NATO ülkelerinin ikiyüzlü tutumuna tepki göstermişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye bir taraftan Suriye'de oldubittiye getirip harekat düzenleyip diğer taraftan NATO'dan dayanışma bekleyemez" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu temizlemek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili skandal ifadelerine yenisini ekledi.

"TÜRKİYE NATO MÜTTEFİKLERİNDEN DAYANIŞMA BEKLEMEMELİ"

Macron, "Türkiye hem Suriye'de operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli" dedi.

ÇAVUŞOĞLU NATO'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" diye konuşmuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN NATO AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye- NATO ilişkilerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılma arzusunu vurgulayan Kalın, "Müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı." ifadesini kullandı.