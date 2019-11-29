Ceren Damar Şenel davasında karar verildi

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davasında savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında ateşli silah ve bıçakla öldürülmüştü. Davanın 24 Ocak'a ertelenmesi kararı verildi.

Akademisyen Ceren Damar'ın öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin davanın 24 Ocak'a ertelendiği açıklandı.

SANIK SAVUNMA YAPMADI

SanıK Hasan İsmail Hikmet, avukatı davaya katılmadığı için savunma yapmayacağını açıkladı. Savcı ise gerekli delillerin toplandığını açıklayarak sanık hakkında Kamu görevlisini canavarca öldürmek suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' talep etti.

"SÖZLÜ İFADE VERMEKTEN ACİZ'"

Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, davanın ikinci duruşması için toplandıklarını belirterek, "Birinci duruşmada kızıma iftiralar atıldı. İfadesini sözlü vermekten aciz katilin önüne yazılı tutuşturulan metinden okunarak iftiralar atıldı. Savunma hakkı arkasına gizlenerek iftiralar atıldı ve dava mecrasından saptırılmaya çalışıldı." diye konuştu.

Kendilerine arabuluculuk teklifleriyle gelindiğini ifade eden Damar, bunları milletin ve yargının takdirine bıraktıklarını söyledi. Damar, duruşma sonrasında da gerekli açıklamaları yapacağını söyledi.



Kadın Meclisleri adına konuşan Mizgin Sümbül de Ceren Damar Şenel'in adalet için öldürüldüğünü dile getirerek, "Biz de onun bıraktığı mücadeleyi burada, adliye salonlarında sürdürmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durdurana dek devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti duruşma salonuna beklendiği sırada, maktulenin eşi Levent Şenel, izleyicilerden sanığa, sanığın ailesine ve avukatına sataşmada bulunulmamasını isteyerek, "Duruşma ne kadar hızlı, şeffaf, adil olursa adalet de o kadar erken tecelli eder." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında ateşli silah ve bıçakla öldürülmüştü. Katil zanlısı öğrencisi Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

ERTELEME KARARI ÇIKTI

Akademisyen Ceren Damar'ın öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin davanın 24 Ocak'a ertelendiği açıklandı.