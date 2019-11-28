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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a flaş yanıt: Ne dediğini bilmiyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN MACRON'A FLAŞ YANIT

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavışoğlu, " terör devleti kurmak istiyordu. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. Ne dediğini bilmiyor" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavışoğlu, " terör devleti kurmak istiyordu. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. Ne dediğini bilmiyor" dedi.

Öte yandan Çavışoğlu "Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz, liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemlerle ve eylemlerle olmaz. Merkel'in söylediği gibi Türkiye bir NATO müttefikidir, müttefikin yanında dursun." ifadelerine yer verdi.

MACRON'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA

Türkiye, terör örgütü YPG konusunda NATO ülkelerinin ikiyüzlü tutumuna tepki göstermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye bir taraftan Suriye'de oldubittiye getirip harekat düzenleyip diğer taraftan NATO'dan dayanışma bekleyemez" şeklinde küstah bir açıklamada bulunmuştu.

"TÜRKİYE NATO MÜTTEFİKLERİNDEN DAYANIŞMA BEKLEMEMELİ"

Macron, "Türkiye hem Suriye'de operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli" demişti.

Türkiye rest çekmişti! Emmanuel Macron'dan küstah açıklamalar TÜRKİYE REST ÇEKMİŞTİ! EMMANUEL MACRON'DAN KÜSTAH AÇIKLAMALAR

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