Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."
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