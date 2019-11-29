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Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen , hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen , hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."

Detaylar gelecek...

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