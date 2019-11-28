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Ekonomik güven endeksi açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI

Gelen son dakika haberine göre; Piyasaların merakla beklediği kritik veri açıklandı. , ekim ayında 89,8 iken, ayında %1,7 oranında artarak 91,3 oldu.

Ekim ayında 89,8 iken, ayında %1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

YÜKSELME DEVAM EDİYOR

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,9 değerine, reel kesim güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 91,3 değerine yükseldi. Kasım ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 63,9 değerine geriledi.

Tüketici güven endeksi verileri açıklandı TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİ AÇIKLANDI
Ekonomik büyümenin kaynağı: tasarruf EKONOMİK BÜYÜMENİN KAYNAĞI: TASARRUF
Bakan Albayrak'tan flaş Ekonomik Güven Endeksi açıklaması BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ "EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ" AÇIKLAMASI

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