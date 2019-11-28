Ekonomik güven endeksi açıklandı
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
Gelen son dakika haberine göre; Piyasaların merakla beklediği kritik veri açıklandı. Ekonomik güven endeksi, ekim ayında 89,8 iken, kasım ayında %1,7 oranında artarak 91,3 oldu.
Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 89,8 iken, Kasım ayında %1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
YÜKSELME DEVAM EDİYOR
Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,9 değerine, reel kesim güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 91,3 değerine yükseldi. Kasım ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 63,9 değerine geriledi.
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