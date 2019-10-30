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Bakan Albayrak'tan flaş "Ekonomik Güven Endeksi" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!

, " tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor." ifadelerini kullandı.

Berat Albayakraj bugün açıklanan ile ilgili sosyal medya hesabı Twiiter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, yakalanan bu ivmenin istenen ve arzulanan büyüme için itici güç olacağına vurgu yaptı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması:

"BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ OLACAK"

" tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak."


SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi Ekim'de arttı! SON DAKİKA: EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ EKİM'DE ARTTI!

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