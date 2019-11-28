Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin şehit oldu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn İsa bölgesinden, gece saatlerinde, PKK/YPG'li teröristlerce Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'na havan mermisi atıldı. Mermilerin karakola isabet etmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Akçakale Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "27.11.2019 günü Şanlıurfa ili Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin İlimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta Şehidimiz Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin olmak üzere bütün Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.
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