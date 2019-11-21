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Tüketici güven endeksi verileri açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİ AÇIKLANDI

ve işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Ekim ayında 57 olan endeks, Kasım ayında 59,9 oldu.

Tüketici güven endeksi, ayında bir önceki aya göre yüzde 5.2 yükseldi ve Ekim ayındaki 57 düzeyinden, Kasım ayında 59.9 düzeyine yükseldi.
(TÜİK) ve işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış endeks geçen yılın aynı ayında ise 59.6 düzeyindeydi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE;

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79.3

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında yüzde 74.8 düzeyindeyken Kasım ayında yüzde 6.1 artarak yüzde 79.3'e yükseldi.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78.5

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 73.4 düzeyindeyken, Kasım ayında yüzde 6.9 artarak 78.5'e yükseldi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 23

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 22.8 düzeyindeyken, Kasım ayında yüzde 0.5 artarak 23.0'e çıktı.

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