Ekonomik büyümenin kaynağı: tasarruf
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Bireysel tasarruf kültürünün ev ekonomisinin ve milli servetin korunması için vazgeçilmez olduğunu belirten Halk Emeklilik Genel Müdürü Öztürk, ‘Tasarrufun nasıl yapılacağını, ne kadar sürede ne kadar birikim olacağı gösterilmeli’ dedi.Sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğinin tüm dünyada sorgulanmaya başladığı bir dönemde, ülke içerisindeki tasarrufların artırılması büyük önem taşıyor. Türkiye'nin ekonomisini büyütmesi için yatırımlara ihtiyaç duyması ve yatırımların finansmanı için kaynak ihtiyacı olması nedeniyle tasarruf bilincinin artırılması öncelikli hedeflerden biri haline gelmiş durumda. Ülke içi finansmanın temel kaynağını tasarrufların oluşturduğunu, bireysel tasarruf kültürünün hane halkı ekonomisinin ve dolayısıyla milli servetin korunması için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, şöyle konuştu: "Tasarrufun önemini anlatmak değerli olsa da yeterli değil. Tasarrufun nasıl yapılacağını, ne kadar sürede ne kadar birikim yapılabileceğini göstermek gerekiyor. Küçük değişikliklerin uzun vadede meydana getirdiği kayda değer farkı idrak eden bireyler hem işletmelerinde hem de özel hayatlarında tasarrufu içselleştirerek hayat tarzlarının bir parçası haline getiriyor."
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"Tasarrufun ülke ekonomisine katkısı çok büyük. İnsanları maddi olarak tasarruf etmeye yönlendiren Bireysel Emeklilik Sistemi ve ardından devlet tarafından desteklenen Otomatik Katılım Sistemi, teşvik edilen hali ile ülkemizde oldukça başarılı oldu" diyen Öztürk, tasarruf etmenin öneminin, bireysel anlamda yapılan maddi kullanımın yanı sıra hayatın her alanında yapılabildiğini dile getirdi. Öztürk, Halk Emeklilik olarak tasarruf konusunda farkındalığının artırılması gayesiyle önemli bir uygulamayı devreye aldıklarını belirtti. "tasarrufhareketi.com.tr web sitesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. İsraftan uzak, finansal anlamda bilinçli bir hayat sürdürmek isteyenler için paha biçilmez bir hizmet sunuyoruz" ifadesini kullanan Öztürk, Halk Emeklilik'in tasarruf alışkanlıklarını pekiştirecek yeni inisiyatifinin müjdesini verdi.
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