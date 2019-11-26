Son dakika: Başkan Erdoğan: CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda hitap etti. Başkan Erdoğan’dan “Külliye’ye çıkan CHP’li” yalanı hakkında sert sözlerle yüklendi. Yaşanan olayın ibret verici olduğunu ifade eden Erdoğan, “İddia edildiği gibi gizli saklı hiçbir CHP’li gelmedi. Hiçbir CHP'liye genel başkan olması yönünde telkinde bulunmadım, çünkü sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olmaz. CHP'nin başında kimin olduğundan bize ne? Bu CHP Genel Merkezi'ni, CHP'ye oy verenleri ilgilendirir.” dedi ve Kılıçdaroğlu, çıkıp delikanlıca ‘Hata ettim özür dilerim’ diyemedi” şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de AK Parti’li Özlem Zengin'e sarf ettiği "haddini bildirin" sözlerine değindi ve "Şizofrenik vakalar sadece caddelerde değil parlamentonun içinde de var" açıklamasında bulundu. Vatandaşlara önemli bir çağrıda da bulunan Erdoğan, "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. "Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanı hakkında bu tartışmanın ardından Türkiye'nin kendisini bir anda CHP merkezli bir başka kavganın içinde bulduğunu kaydeden Erdoğan, "Güya bir CHP'li casus filmlerine taş çıkartacak bir senaryo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelip gizlice bizimle görüşmüş. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Herkes gibi CHP'lilerin de buraya gelme hakkı vardır. Çeşitli vesilelerle CHP'den de Külliyeye gelenler olmuştur. Mesela 15 Temmuz'un ardından Bay Kemal de gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde Muharrem İnce bizimle görüşmek için Külliyeye değil ama partimize gelmiş ve genel merkezimizde Sayın İnce ile de orada bir görüşme yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da geldi, onu da kabul ettik. Seçim sonrası tüm büyükşehir belediye başkanlarını Külliyede kabul ettik. Başka vesilelerle gelenler arasında da mutlaka CHP üyesi olanlar mevcuttur. Külliye benim şahsi malım değildir. Biz bu projeyi hayata geçirirken Türkiye'ye, milletimize ve memleketimize yakışır bir projeyi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Geçtiğimiz hafta grup toplantımızın ardından bakanlarımızla bir araya geldik. Çarşamba günü il başkanlarımızla gündemdeki meseleleri istişare etme imkanı bulduk. Perşembe günü çiftçilerimizle hasret giderdik. Cuma günü İzmir'de dolu dolu bir gün geçirdik. Dün de Katar'da toplantımızı gerçekleştirdik. Katar Emiri'yle ikili ve heyetler arası görüşmeleri yaptık. Bunların yanında çok sayıda görüşme ve toplantımız oldu. Bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdik.

Çalışma temposunun kademe kademe tüm illerimize, ilçelerimize kadar yayılarak devam ettiğine inanıyorum. AK Parti asla seçimden seçime milletin karşısına çıkan bir parti olmamıştır. Biz yılın 365 günü günün 24 saati işleyen bir partiyiz. AK Parti'nin kurulduktan 15 ay sonra iktidar gelmesinin gerisindeki sırrı merak edenler buraya baksınlar.

Halka tepeden bakanların, milletin kendi ajandalarının bir aracı olarak görenlerin devrini sona erdirdik. Sadece eski Türkiye'nin hastalıklı siyaset tarzını çöpe atmakla kalmadık, yönetim sistemi değiştirerek bunu kalıcı hale getirdik. Eksiklerimiz var. Ülkemizin gelecek yarım asrını belirleyecek önemde harekatlar yürütüyoruz. Bölgemizdeki gelişmeler karşısında kararlı ve onurlu bir duruş sergiliyoruz. İtirazlarımızı her platformda dile getiriyoruz. Eski Türkiye'de olduğu gibi kendi kabuğumuza çekilip, küçük hesaplarla uğraşıyor olsaydık, bunların hiçbirini konuşmazdık.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bize düşen görev milletimizin bu güvenine, desteğine layık olacak işler yapmaktır. Büyük kongre sürecine büyük önem veriyorum. Gönül bağı güçlü dava bilincine sahip teşkilatla yolumuza devam edeceğiz. AK Parti kademelerinde görev yapmış her arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Ülkemizin her bölümünde özellikle 81 vilayetin tamamında hizmet etme kabiliyeti, kapasitesi yüksek, dava bilincine sahip bir teşkilatla yolumuza devam edeceğiz. Partimizde sadece görev değişikliği olur. Her AK Partili davamızın ve hedeflerimizin tabii neferidir.







CHP'Lİ ÖZKOÇ'UN AK PARTİ'Lİ ZENGİN'E YÖNELİK "HADDİNİ BİLDİRİN" SÖZLERİ

Bizim gündemimiz ülkemize nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizdir. Dünyanın dört bir yanında ülkemizin menfaatlerini savunuyoruz. 81 vilayete yeni eserler kazandırma gayreti içindeyiz. Aldığı oy oranı ve sandalye bakımında Türkiye'nin ikinci büyük partisine baktığımızda bambaşka manzara görüyoruz.

Öncelikle bir grup başkanvekili, grup başkanvekilimize imalı satışmada bulunuyor. Dün Katar'dan dönerken, basın mensupları sordu, 'Şizofrenik vakalar caddelerde değil, parlamentoda da var' dedim. Önce bunları temizlemek lazım. Bu şizofrenik vakalardan parlamentomuzu temizleyemezsek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu parlamentosuna yazık olur. 'Köşelerinizde bunları yazmanız lazım' dedim. Başörtülü hanımlara had bildirmeye kalkanlar ortaya çıkmaya başladı. Onlar gözaltına alınabiliyor, bunlar ise dokunulmazlık zırhına sarılıyor. Dokunulmazlık zırhı olmazsa gidecekleri yerler bellidir. Hukuk sınırları içinde hesabı sorulmuştur. Özür falan geçiştirme, yüreğin varsa 'Benim dokunulmazlığımı kaldırın, hukukta mücadelemizi verelim' desin. Eskiden gelme alışkanlıkları var. CHP yöneticilerinin bu tavrı, 28 Şubat zihniyetinden bir milim öteye geçemediğinin işaretidir.

Türkiye demokrasisine sahip çıkarak 28 Şubat zihniyetini gömmüştür. Bunların kalıntılarının var olduğunu görmüş olduk. Milletimizin ilk fırsatta bu kafaya hak ettiği dersi vereceğine inanıyoruz.





KÜLLİYE'YE ÇIKAN CHP'Lİ" YALANI



Bu ilkelliklerinin tartışması bitmeden milletimiz CHP merkezli bir kavganın içinde bulundu. Bir CHP'li casus filmlerine taş çıkartırcasına bizimle görüşmüş. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. CHP'lilerin de buraya gelme hakkı vardır. Çeşitli vesilelerle gelenler olmuştur. 15 Temmuz'un ardında Bay Kemal de anlık gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde Muharrem İnce Külliye'ye değil, Genel Merkezimizde görüşme yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu da geldi, kabul ettik. Seçim sonrası tüm büyükşehir belediye başkanlarını kabul ettik. Başka vesilelerle gelenler arasında mutlaka CHP üyesi olanlar mevcuttur. Külliye benim şahsi malım değildir. Bu milletin varlığıdır.



"İBRET VERİCİ BİR OLAY"

Türkiye'nin tüm meselelerini, ülkenin ikinci büyük partisinin yöneticileriyle konuşmaktan kaçınmayız. Son günlerdeki tartışma bambaşka mecrada seyrediyor. CHP'nin halini göstermesi bakımından ibret verici olarak kısaca bir özetlemek istiyorum. Londra'da tedavi gördüğü anlaşılan, mesleki kariyeri örnek gösterilemeyecek bir gazeteci var. Bu kişi CHP Genel Başkanı'nın yeni amiral gemi olarak sıfatlandırdığı gazetede bir iddia ortaya attı. CHP plakası değiştirilmiş araçla bizimle görüşmüş ve farklı plakalı bir araçla çıkıp gitmiş. Güya bu görüşmede biz 'CHP Genel Başkanı olman gerekir' demişiz.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN DAHA İDEAL BİR GENEL BAŞKAN OLMAZ! CHP'NİN BAŞINDA KİMİN OLDUĞUNDAN BİZE NE?"



Bu iddianın neresini düzeltelim bilemiyoruz. Her şeyden önce böyle bir görüşmemiz olmadı. Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi. Külliye'ye giren araç da çıkan araç da bellidir. Ama herhalde bunlar kendi merkezleri gibi zannediyorlar burayı. Hiçbir CHP'liye genel başkan olması yönünde telkinde bulunmadım, çünkü sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olmaz. CHP'nin başında kimin olduğundan bize ne? Bu CHP Genel Merkezi'ni, CHP'ye oy verenleri ilgilendirir. Olmayan bir görüşmeyi ortaya atılan gazeteciyi siciline binaen mazur görmek mümkün. Peki bu iddianın üzerine "doğrudur" diyerek adeta tüy diken genel başkanı ne yapacağız? İddia öyle saçmaydı ki, ilk duyduğumda cevap vermedim. Buna rağmen CHP Genel Başkanı, "Herkes konuşuyor, Erdoğan niye konuşmuyor" diyecek kadar seviyeyi düşürdü. Meselenin dallanıp budaklanması üzerine, "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyerek iddiayı yalanladım. Buna rağmen kendisi çıkıp delikanlıca hata ettim, özür dilerim diyemedi.

Şimdi yeni bir senaryo ortaya çıktı. Yatta bir aradaydılar. Şimdi yattakiler birbirini suçluyor. Hepsi ben yoktum diyor. Fakat bu iddiayı ortaya atan Sayın İnce de diyor ki: Onlar kendilerini gayet iyi bilir.





"ORTA OYUNU BİTTİ"



CHP'nin siyaset üretme gücünün, kendi iç kavgalarında sergiledikleri şenlikten ibaret olduğunu tüm Türkiye bir kez daha gördü. Yalanla, iftirayla, içi boş ithamlarla ülkemizi meşgul ettikleri için milletimizden özür dilemeleri gerekir. CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti.

CHP'liler kendi iç hesaplaşmalarını varsın gerçekleştirsinler. Bunların parti sözcüleri de, bizzat kendilerinin de tek mesleği var: Yalan. Yalan üzerine bu süreci inşa etmeye çalışıyorlar. Ama artık milletin yakasından düşsünler.

Şimdi diyorlar ki: Biz bu şartlarda Ankara'yı yönetemeyiz. Şu andan itibaren parayı yönetme sanatını ortaya koyman gerekir.







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "TL" ÇAĞRISI

Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim.



TANK PALET FABRİKASI AÇIKLAMASI



Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla şu anda çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir. Burada satış kesinlikle yok.





''BOZDOĞAN FÜZESİ" MÜJDESİ! "TAM İSABET SAĞLANDI" DEDİ VE TARİH VERDİ



Bize tüfek, tabanca vermeyince sandılar ki elimiz boş kalacak. Daha iyisini ürettik. Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerinin üretimi için gün sayıyoruz. Bozdoğan füzesi güdümlü atışlarda tam isabet sağlandı. Bozdoğan füzesi 2020 yılında test atışlarının ardından TSK envanterine girecek Havadan havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak. İlk milli deniz seyir füzemiz Atmaca başarı ile fırlatıldı. Ülkemizi ve savunmamızı yeni gelişmelere hazırlıyoruz.