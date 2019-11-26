Başkan Erdoğan, "Kumpas" rezaletini inkar eden Kılıçdaroğlu'na durumu meşhur tekerleme ile anlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Külliye'de bir CHP'li ile görüşme" iddiasıyla ilgili olarak, "Bu iddianın neresini düzeltelim bilmiyoruz. Her şeyden önce böyle bir görüşme olmadı. Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi" dedi ve koltuk için taht oyunları oynayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na durumu meşhur tekerleme ile anlattı.
Dün Katar'da önemli anlaşmalara imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Külliye'de bir CHP'li ile görüşme" iddiasıyla ilgili olarak, "Bu iddianın neresini düzeltelim bilmiyoruz. Her şeyden önce böyle bir görüşme olmadı. Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi" dedi ve koltuk için taht oyunları oynayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na durumu meşhur tekerleme ile anlattı.
İşte Başkan Erdoğan'ın konu hakkında açıklamalarından satır başları
"Külliye benim şahsi malım değildir. Bu milletin varlığıdır. Son günlerdeki tartışma bambaşka bir mecrada cereyan ediyor. Londra'da tedavi gördüğü anlaşılan bir gazeteci var. Bu kişi müthiş bir haber başlığıyla bir iddia ortaya attı. 9 Kasım'da bir CHP'li plakası değiştirilmiş araçla Külliyeye gelip bizimle görüşmüş. "Senin CHP genel başkanı olman gerekir" demişiz.
Bu iddianın neresini düzeltelim bilmiyoruz. Her şeyden önce böyle bir görüşme olmadı. Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi. Külliyeye giren araç da çıkan araç da bellidir.
"TÜY DİKEN GENEL BAŞKANI NE YAPACAĞIZ"
Bunlar herhalde kendi merkezleri gibi sanıyor burayı. Hiçbir CHP'liye telkinde bulunmadım çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal genel başkan olmaz CHP'nin başından kimin olduğundan bize ne. Olmayan görüşmeyi ortaya atan gazeteciyi siciline binaen bir parça mahzur görmek mümkün. Bugünkü yazısında özür dilemiş.
Bu iddianın üzerine doğrudur diyerek tüy diken genel başkanı ne yapacağız. İddia o kadar saçmaydı ki ilk başta cevap vermeyi zul addettim. Meselenin dallanıp budaklanması üzerine cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum diyerek iddiayı yalanladım. Kendisi çıkıp hata ettim diyemedi. Cevap verilir, iddialar belgelerle çürütülür, bu zat aynı şeyleri söylemeye devam eder."
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