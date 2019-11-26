Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400 konusunda her şey planlandığı gibi." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin "Dün Ankara'da S-400'ün denemeleri mi yapıldı?" sorusu üzerine Akar, her şeyin açık ve normal olduğunu belirtti.
S-400 tedariğinin bir süreç olduğunu dile getiren Akar, "Bu süreç çerçevesinde yapılacak faaliyetler vardır. O yüzden bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni ve farklı bir şey yok. Dolayısıyla çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Bu sürecin tamamlanması için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Planlandığı gibi faaliyetlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Barış Pınarı Harekatı'nın bitip bitmediğine yönelik soru üzerine de Akar, "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planlandığı şekilde devam ediyor." diye konuştu.
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