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Van Çatak'ta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
PKK'NIN SİLAH VE MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

'ın ilçe kırsalına düzenlenen operasyonda terör örgütü 'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, / terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ilçesi Sözveren Mahallesi Bahçıvan Mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama çalışmalarında terör örgütü PKK'ya ait 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve bir miktar mühimmat ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
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