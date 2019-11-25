Van Çatak'ta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
Van'ın Çatak ilçe kırsalına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Çatak ilçesi Sözveren Mahallesi Bahçıvan Mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama çalışmalarında terör örgütü PKK'ya ait 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve bir miktar mühimmat ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakanlıktan "çakar" açıklaması
- FETÖ'ye "ByLock" operasyonu
- Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
- Erdoğan, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisinin açılışını yapacak
- Bakanlık açıkladı! Yeni tüneller tespit edildi
- Çok önemli hamle! Tam kontrol sağlanacak
- Küresel terörün karakutusu itirafçı oldu!
- İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı
- Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret
- Oyunu bozulan Kılıçdaroğlu, kendini yalanladı
Daha Fazla Gör
- Van Çatak'ta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
- Hong Kong'da demokrasi yanlılarından zafer
- Bitlis'te habercilere ayı saldırdı! İşte o anlar…
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret
- İçişleri Bakanlığından çakar uygulaması hakkında önemli açıklama
- Son dakika: Mersin'de köpek yüzünde çıkan kavgada silahlar konuştu 3 ölü 1 yararlı |Video
- Son dakika: ABD'de Trump'a zorlu rakip! Resmen açıkladı
- Husumetlisini pazar yerinde bacağından vurdu
- Kayserispor 1-4 Demir Grup Sivasspor |Maç sonucu
- Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç sonucu: 0-0
- Savaş uçağının motoru alev aldı pilotlar son anda böyle kurtuldu |Video
- Binali Yıldırım: “Eğitime 188 milyar bütçe ayrıldı"