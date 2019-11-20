Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: PKK-YPG’nin silah imalathanesi bulundu
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG’nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildiğini ve 83 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'yi etkisiz hale getiren komandolarımız, güvenli bölgenin tesisi için arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildi. Binada yapılan aramalarda 288'i sehpaya monteli, 395'i de sehpasız olmak üzere toplam 683 adet roket lançeri ele geçirildi. Aynı binada 45 adet silindirik EYP kabı ve 48 adet claymore tipi EYP kabı olmak üzere toplam 93 adet de EYP kabı ele geçirildi" denildi.
kalan karakter 1000
pyd Turkiyeye saldırmaz diyenler bunların yapılış amacı ne acabacevapla 20.11.2019 13:11
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