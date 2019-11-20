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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: PKK-YPG’nin silah imalathanesi bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
PKK-YPG’NİN SİLAH İMALATHANESİ BULUNDU

Son dakika haberine göre , Rasulayn’da terör örgütü /’nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildiğini ve 83 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirildiğini açıkladı.

'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile 'nin kuzeyindeki ve Rasulayn'da terör örgütü /'yi etkisiz hale getiren komandolarımız, güvenli bölgenin tesisi için arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildi. Binada yapılan aramalarda 288'i sehpaya monteli, 395'i de sehpasız olmak üzere toplam 683 adet roket lançeri ele geçirildi. Aynı binada 45 adet silindirik EYP kabı ve 48 adet claymore tipi EYP kabı olmak üzere toplam 93 adet de EYP kabı ele geçirildi" denildi.

Son dakika: PKK-YPG’nin silah imalathanesi bulundu |Video SON DAKİKA: PKK-YPG’NİN SİLAH İMALATHANESİ BULUNDU |VİDEO






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Veli Kurtoğlu Veli Kurtoğlu

pyd Turkiyeye saldırmaz diyenler bunların yapılış amacı ne acaba

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cevapla 20.11.2019 13:11
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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