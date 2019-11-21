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Ayn El-Arap kırsalında 7 PKK/YPG‘li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
SALDIRI DÜZENLEYEN 7 ALÇAK YOK EDİLDİ!

, Barış Pınarı Harekâtı bölgesine saldırı düzenleyen 7 /YPG‘li teröristin Ayn El-Arap kırsalında tespit edildiğini ve ’lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı.

YOK EDİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekâtı bölgesine saldırı düzenleyen 7 /YPG'li teröristin Ayn El-Arap kırsalında tespit edildiğini ve 'lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama

'SİHA'LAR AVLADI

"Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir."

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