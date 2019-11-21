Ayn El-Arap kırsalında 7 PKK/YPG‘li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesine saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG‘li teröristin Ayn El-Arap kırsalında tespit edildiğini ve SİHA’lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı.
YOK EDİLDİLER
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekâtı bölgesine saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li teröristin Ayn El-Arap kırsalında tespit edildiğini ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama
'SİHA'LAR AVLADI
"Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar"
- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den CHP'li Engin Özkoç’un skandal sözlerine ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
- Erdoğan bugün açıklayacak! "Gelecek 25 yıla ışık tutulacak"
- Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili şok gelişme! Anne şikayetçi oldu
- Devriye gezen Türk zırhlı aracın üzerinde dikkat çeken mesaj
- Şok gelişme! Kişisel verileri çalan uygulama yapılmış
- Hükümet açıkladı! Büyük operasyon geliyor
- Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
- Dipsiz Göl soruşturmasında flaş gelişme
- Son dakika: Başkan Erdoğan bugün açıklayacak! "Gelecek 25 yıla ışık tutulacak"
- Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: FETÖ'ye büyük bir operasyon yapılacak!
- 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!
- 2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?
- Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı!
- Kuruluş Osman Dündar kimdir? Kuruluş Osman Dündar’ı kim oynuyor?
- Kuruluş Osman Alişar kimdir? Alişar Bey tarihteki yeri nedir?
- Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer kaç yaşında?
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun tarihteki yeri nedir?
- Kuruluş Osman 1. bölüm izle! Kuruluş Osman 1. bölüm tek parça izle! - ATV
- Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi nasıl öldü? Ertuğrul Gazi çocukları…