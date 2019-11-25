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Bataklık ve sazlık bölge, Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı serası olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ! İŞTE KURULACAĞI YER

Dikili'de 'nin en büyük modern seracılık merkezi kurulacak. Tarım ve 'nın desteği ile 'ndeki bataklık ve sazlık alan, Bölgesi (OSB) olarak belirlendi.

'in turizm açısından önemli merkezlerinden Dikili ilçesi, tarımsal alanda da kritik bir öneme sahip olacak. Tarım ve 'nın desteği ile 'nde, yerleşim yerlerine uzak bir notadaki 3 bin dekarlık sazlık ve bataklık alan, Bölgesi olarak belirlendi. Sıcak su kaynaklarının bulunduğu alanın 2 bin metrekarelik bölümünde jeotermal ısıtma ile seracılık yapılacak. Bölgede, seralarda üretilecek yaş sebze ve meyvenin işlenmesi, depolanması gibi endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tesisler de kurulacak. Projenin tamamlanmasının ardından Dikili, örtü altı yaş ve sebze üretiminde, 'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak.

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