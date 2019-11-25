Bataklık ve sazlık bölge, Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı serası olacak
İzmir Dikili'de Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi kurulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bataklık ve sazlık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak belirlendi.
İzmir'in turizm açısından önemli merkezlerinden Dikili ilçesi, tarımsal alanda da kritik bir öneme sahip olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine uzak bir notadaki 3 bin dekarlık sazlık ve bataklık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlendi. Sıcak su kaynaklarının bulunduğu alanın 2 bin metrekarelik bölümünde jeotermal ısıtma ile seracılık yapılacak. Bölgede, seralarda üretilecek yaş sebze ve meyvenin işlenmesi, depolanması gibi endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tesisler de kurulacak. Projenin tamamlanmasının ardından Dikili, örtü altı yaş ve sebze üretiminde, Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret
- Çok önemli hamle! Tam kontrol sağlanacak
- FETÖ'ye "ByLock" operasyonu
- Bakanlıktan "çakar" açıklaması
- PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
- Erdoğan, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisinin açılışını yapacak
- Bakanlık açıkladı! Yeni tüneller tespit edildi
- Oyunu bozulan Kılıçdaroğlu, kendini yalanladı
- İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı
- Küresel terörün karakutusu itirafçı oldu!
- Van Çatak'ta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
- Hong Kong'da demokrasi yanlılarından zafer
- Bitlis'te habercilere ayı saldırdı! İşte o anlar…
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret
- İçişleri Bakanlığından çakar uygulaması hakkında önemli açıklama
- Son dakika: Mersin'de köpek yüzünde çıkan kavgada silahlar konuştu 3 ölü 1 yararlı |Video
- Son dakika: ABD'de Trump'a zorlu rakip! Resmen açıkladı
- Husumetlisini pazar yerinde bacağından vurdu
- Kayserispor 1-4 Demir Grup Sivasspor |Maç sonucu
- Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç sonucu: 0-0
- Savaş uçağının motoru alev aldı pilotlar son anda böyle kurtuldu |Video
- Binali Yıldırım: “Eğitime 188 milyar bütçe ayrıldı"