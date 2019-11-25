MSB: Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi
Giriş Tarihi: 25.11.2019
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından, askerler tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin bulunduğu belirtildi.
İşte bölgeden gelen ve tünellerin yer aldığı kareler:
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