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MSB: Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019
BAKANLIK AÇIKLADI! YENİ TÜNELLER TESPİT EDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; (), Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da terör örgütü /'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, askerler tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü /'ye ait yeni tünellerin bulunduğu belirtildi.

İşte bölgeden gelen ve tünellerin yer aldığı kareler:


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