PKK/YPG yanlısı derneğe Rusya'da darbe!
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
Rus mahkemesi, terör örgütü PKK/YPG yanlısı, sözde Kürt kadınların haklarını savunan "Beritan" derneğini siyasi faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle kapattı.Rusya'ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG yanlısı Beritan derneğinin faaliyetleri durduruldu.
"FAALİYETLERİ YASAYA AYKIRI"
Açıklamada, "Dernek, siyasi faaliyet yürütmesi nedeniyle kapatıldı. Bu, kendi tüzüğüne ve Rusya'nın sivil toplum kuruluş yasalarına aykırıdır." ifadesi kullanıldı.
TÜRKİYE'YE YÖNELİK SİYASİ FAALİYETLER
Sözde Kürt kadınların haklarını savunan dernek temsilcilerinin, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisinin eylemlerine ve Türkiye'ye yönelik siyasi nitelikli açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.
Beritan Derneği, Adıgey Cumhuriyeti'nin Beloye bölgesinde 2015'te kurulmuştu.
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