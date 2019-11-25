"Külliye'ye giden CHP'li" yalanı bumerang etkisi yarattı! CHP karıştı! Engin Özkoç: "Kanıtlamazsan namertsin
Medya ve siyaset gündemine bomba gibi oturan ‘Başkan Erdoğan ile görüşen CHP’li’ iddiası ile ilgili olarak açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. Kanıtsız ve asılsız bir iddianın peşine takılıp "Külliye’ye giden CHP'li" yalanını şişirmeye çalışan CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP'li Muharrem İnce'nin iddiaları için "Kanıtlamazsan namertsin" şeklinde açıklamada bulundu.
"Beştepe'deki CHP'li" yalanı partiyi adeta ateş çukuruna düşürdü. Sosyal medya hesabı Twitter üzeerinden Muharrem İnce'ye yüklenen bulunan Engin Özkoç, ''Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi.
SKANDAL OLAY PARTİYİ ATEŞ ÇUKURUNA DÜŞÜRDÜ
Muharrem İnce'ye ''Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" diyerek yüklenen Engin Özkoç ve partisi, kanıtsız ve asılsız bir şekilde "Beştepe'deki CHP'li" yalanını pohpohlamıştı..
Muharrem İnce dün Yalova'da yaptığı basın toplantısında ''Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir, bunu rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir'' demişti.
TEKNE İDDİASINDA ADI GEÇİYORDU
Engin Özkoç'un, Muharrem İnce'nin iddialarına bu denli sert bir yanıt vermesi, "İnce'nin tekne iddiaları doğru mu?" sorusunu akıllara getirdi.
CHP'li Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nde kendisine kumpas kuranların geçen yaz aynı teknede tatil yaptıklarını söylemişti.
İnce, CHP'nin içinde 'çete' olduğu yönündeki sözleri hatırlatılarak söz konusu çetenin kimlerden oluştuğu yönündeki soruya "Onlar kendilerini iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler" cevabını vermişti.
Akşam'dan Ercan Öztürk'ün CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre İnce'nin sözünü ettiği teknede tatil olayı Çeşme'de yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç geçen yaz Çeşme'de bir iş adamının teknesinde buluştu.
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