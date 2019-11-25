Başkan Erdoğan Katar'da üssün adını açıkladı: Halid bin Velid adıyla anılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde konuştu. Erdoğan, "Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz. Sizler bu alandaki önemli işbirliğimizin sahadaki en net nişaneleri durumundasınız." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Bu üssün kapatılmasını isteyenler, Katar'ın kara gün dostu olduğunu hala göremeyenlerdir." ifadelerine yer verdi. Konuşmasında "Yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak" sözlerine yer veren Erdoğan, "Sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarı ve barışına da hizmet etmektedir. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"TÜRK-KATAR BİRLEŞİK MÜŞTEREK KUVVET KOMUTANLIĞI SAMİMİYETİN TİMSALİDİR"

Dost ve kardeş ülkelerin huzuru için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Sizlere ülkemizden selamlar getirdim. Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Askeri kurumlarının modernizasyonu, tatbikat, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklarındasınız. Gerilimlerin arttığı dönemde küresel barışa katkı sağlamak için Katar'dasınız. Varlığınızla Körfez ülkeleriyle 2017'de başlayan krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz. Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir





"BU ÜSSÜN KAPATILMASINI İSTEYENLER..."



Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır. Gelecekte takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz. Körfez bölgesinde 2.5 yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum.



"HALİD BİN VELİD ADIYLA ANILACAK"

Yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak. Sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarı ve barışına da hizmet etmektedir. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı. Kışlanın en modern teknoloji ile inşa edildiğini biliyorum.























