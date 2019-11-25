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"Beştepe’de bir CHP’li" oyunu bozulan Kemal Kılıçdaroğlu, kendini yalanladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
OYUNU BOZULAN KILIÇDAROĞLU, KENDİNİ YALANLADI

'de katıldığı programda “Beştepe’de bir ’li” sorusuna "Doğrudur" yanıtı veren , kendini yalanlayıp sözlerim "Çarpıtıldı." demeye kalktı. Kurduğu kumpasın bozulmasının ardından yine Başkan Erdoğan'ı hedef almaya çalışarak CHP'nin seçmen kitlesine algı operasyonu yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor.” ifadelerini kullandı.

Kurultay yaklaşırken 'de koltuğunu kaybetmek istemeyen , 'Beştepe'de bir CHP'li' yapanı tutmayınca kendi ağzından çıkanları yalanlayarak söylediklerinin "çarpıtıldığını" ifade etti.

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MAŞA OLARAK KULLANDI

Kılıçdaroğlu maşa olarak kullandığı ile yıllardır görüşmediğini söyleyerek, doğrudur sözünü aklamak için, "Bana da 'Bazı CHP'liler saraya gitti' şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. "Dedikodudur" dedim." ifadelerini kullandı.

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HEDEF SAPTIRMA PEŞİNDE

Kurduğu oyun bozulunca ne yapacağını şaşıran ve hedef saptırmaya kalkan Kemal Kılıçdaroğlu, yine Başkan Erdoğanf'ı hedef almaya kalkarak kendi seçmenine algı operasyonu yapmaya çalıştı.

TALAT ATİLLA REST ÇEKTİ

Talat Atilla ise yaptığı açıklamada, "Gelen haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattım" demişti ve ardından yaptığı açıklamada "Eğer Kılıçdaroğlu makul sürede açıklama yapmaz ise ben gerekenleri konuşacağım." demişti.

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KUMPAS KURDUĞU İNCE'Yİ HEDEF ALDI

En büyük rakibi olarak gördüğü 'ye kurulan kumpasın ardından İnce'nin kendisini savunmak için yaptığı açıklamaları da eleştirmeye kalkan Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir." dedi.

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