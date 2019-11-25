"Beştepe’de bir CHP’li" oyunu bozulan Kemal Kılıçdaroğlu, kendini yalanladı
FOX TV'de katıldığı programda “Beştepe’de bir CHP’li” sorusuna "Doğrudur" yanıtı veren Kemal Kılıçdaroğlu, kendini yalanlayıp sözlerim "Çarpıtıldı." demeye kalktı. Kurduğu kumpasın bozulmasının ardından yine Başkan Erdoğan'ı hedef almaya çalışarak CHP'nin seçmen kitlesine algı operasyonu yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor.” ifadelerini kullandı.
Kurultay yaklaşırken CHP'de koltuğunu kaybetmek istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, 'Beştepe'de bir CHP'li' yapanı tutmayınca kendi ağzından çıkanları yalanlayarak söylediklerinin "çarpıtıldığını" ifade etti.
MAŞA OLARAK KULLANDI
Kılıçdaroğlu maşa olarak kullandığı Talat Atilla ile yıllardır görüşmediğini söyleyerek, doğrudur sözünü aklamak için, "Bana da 'Bazı CHP'liler saraya gitti' şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. "Dedikodudur" dedim." ifadelerini kullandı.
HEDEF SAPTIRMA PEŞİNDE
Kurduğu oyun bozulunca ne yapacağını şaşıran ve hedef saptırmaya kalkan Kemal Kılıçdaroğlu, yine Başkan Erdoğanf'ı hedef almaya kalkarak kendi seçmenine algı operasyonu yapmaya çalıştı.
TALAT ATİLLA REST ÇEKTİ
Talat Atilla ise yaptığı açıklamada, "Gelen haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattım" demişti ve ardından yaptığı açıklamada "Eğer Kılıçdaroğlu makul sürede açıklama yapmaz ise ben gerekenleri konuşacağım." demişti.
KUMPAS KURDUĞU İNCE'Yİ HEDEF ALDI
En büyük rakibi olarak gördüğü Muharrem İnce'ye kurulan kumpasın ardından İnce'nin kendisini savunmak için yaptığı açıklamaları da eleştirmeye kalkan Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir." dedi.
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