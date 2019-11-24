24 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB: Gerekli karşılık verilmektedir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
MSB: GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTEDİR

'ndan yapılan açıklamada, "/’li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN