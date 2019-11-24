MSB: Gerekli karşılık verilmektedir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/YPG’li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.